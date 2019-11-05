В Томске осудили мужчину, "заминировавшего" здание полиции

Советский районный суд Томска вынес приговор горожанину, сообщившему о намерении взорвать здание Управления МВД по Томской области на улице Елизаровых.

В отношении 28-летнего томича было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры".

Как было установлено в ходе судебного процесса, подсудимый не имел реальных намерений совершать преступление. Он позвонил в полицию из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- За содеянное суд приговорил виновного к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев, - сообщает ТАСС.

Приговор вступил в законную силу.