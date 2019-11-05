СК возбудил дело после падения лифта с людьми в петербургском роддоме

Случай с сорвавшейся кабиной лифта в одном из петербургских роддомов получил продолжение. В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела.

ЧП случилось 4 ноября в роддоме на проспекте Солидарности. Здесь шли работы по замене лифтового оборудования, когда трос оборвался и кабина лифта рухнула в шахту. В упавшей кабине находились двое рабочих. По данным СК, оба они сейчас находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Наказание по этой статье варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.