СК завел дело после прорыва трубы, где в кипятке обварился пенсионер

В Петербурге расследуют дело о прорыве трубы горячего отопления на юге города. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Авария произошла 31 октября в одном из многоквартирных домов на улице Дундича (Фрунзенский район Санкт-Петербурга). В результате прорыва трубы горячей водой был ошпарен пожилой мужчина. Его госпитализировали с термическими ожогами.

По результатам доследственной проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" (часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ).

Сотрудники СК продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.