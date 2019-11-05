В Петербурге вынесли приговор за разглашение гостайны

В Санкт-Петербурге огласили приговор по делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Имя подсудимого - Павел Селиверстов. Согласно приговору, который вынес Санкт-Петербургский городской суд, он осужден по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ на один год условно с двухлетним испытательным сроком. При этом в течение года ему будет запрещено работать на должностях, как-либо связанных с доступом к государственной тайне.

Дело Селиверстова слушалось в закрытом режиме, без допуска средств массовой информации. Однако из неофициальных источников известно, что подсудимый - 30-летний бывший сотрудник полиции одного из сибирских городов. Засекреченные сведения он разгласил, переписываясь со знакомым через мобильное приложение.