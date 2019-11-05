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05.11.2019 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубань после похолодания вернулось бабье лето

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани до середины следующей недели сохранится теплая и солнечная погода. Об этом "РГ" сообщил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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- Это настоящее бабье лето - первое на Кубани, наступившее после похолодания с морозами в северных районах Кубани до минус шести градусов, а в Краснодаре до минус трех, - отметил он. - Сейчас температура установилась примерно на уровне 16-21 градус тепла, а по югу края - 23-24. Самыми теплыми днями нынешнего месяца станут 6, 7 и 8 ноября.

По словам Юрия Ткаченко, в середине следующей недели из-за северо-восточного ветра температура плавно понизится до плюс 13-18 градусов днем и 6-10 - ночью. Преимущественно сохранится сухая погода. В горной части края на высоте выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря возможны кратковременные осадки.

- Сейчас не рекордные показатели тепла, но они на 6-7 градусов выше нормы. Так сказать, золотая середина, - добавил Ткаченко. - В 2010 и 2016 году в ноябре было зафиксировано 27-28 градусов тепла, а в 1993-м температура воздуха на Кубани опускалась до минус 10-11 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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