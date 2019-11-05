Самый протяженный тоннель в Сочи закрыли на год

Во вторник на участке автодороги Обход Сочи от улицы Пластунской до микрорайона Мамайка закрылся самый протяженный в городе-курорте тоннель № 6 "Мамайский". Его длина составляет 2 тысячи 619 метров.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье", капитальный ремонт тоннеля, десять лет успешно функционировавшего и являвшегося основным маршрутом для перевозки грузов во время подготовки к зимним Олимпийским играм-2014 и чемпионату мира по футболу-2018, продлится чуть более года. Движение здесь планируется открыть 1 декабря 2020 года.

По словам специалистов, закрытие тоннеля не создаст пробок. Из микрорайона Мамайка в сторону Адлера и обратно можно проехать по дублеру Курортного проспекта.

Кстати

"Мамайский" входит в топ-7 самых длинных автодорожных тоннелей России. Он находится на шестом месте и занимает второе место среди наиболее протяженных автодорожных тоннелей в ЮФО. По данным дорожников, самым длинным тоннелем в России счтается Северомуйский на БАМе (15 тысяч 343 метра).