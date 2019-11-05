Бард Новиков выплатил мэрии Екатеринбурга один миллион рублей

Музыкант Александр Новиков выплатил администрации Екатеринбурга один миллион рублей и избежал таким образом банкротства. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы столичного арбитражного суда.

Ранее мэрия уральского муниципалитета требовала признать известного барда банкротом из-за долга в размере около 1,4 миллиона рублей, который образовался по арендной плате за пользование земельным участком на улице Малышева. При этом стоящее по адресу здание по документам значится как жилой многоквартирник, а по факту уже превратилось в торговый центр. Администрация планировала проверить помещения на предмет целевого использования.

Александр Новиков частично погасил долг перед мэрией. В материалы дела внесено платежное поручение на сумму в один миллион рублей, подтверждающее перечисление денег кредитору. По закону, если долг погашен частично, а остаток меньше 500 тысяч рублей, должника нельзя признать несостоятельным.

Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление администрации Екатеринбурга о признании Новикова банкротом и прекратил производство по делу.