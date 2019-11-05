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05.11.2019 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ямалец пойдет под суд за взлом аккаунта бывшей жены

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратура Нового Уренгоя потребовала привлечь к ответственности местного жителя, который без спросу залез на страницу своей бывшей супруги в соцсети "ВКонтакте".

Фото: AP Photo/Francois Mori
В Twitter взломали аккаунт основателя этой соцсети Джека Дорси

С заявлением в полицию в августе обратилась сама экс-жена.

"В апреле мужчина под ее паролем зашел на страницу, скопировал личную переписку, внес изменения в раздел о семейном положении. Мало того, он поменял пароль, из-за чего женщина не смогла зайти в своей аккаунт и исправить данные", - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Изначально женщине отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение отменила прокуратура. В итоге бывший супруг все-таки стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Материалы уже ушли в суд. Статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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