Ямалец пойдет под суд за взлом аккаунта бывшей жены

Прокуратура Нового Уренгоя потребовала привлечь к ответственности местного жителя, который без спросу залез на страницу своей бывшей супруги в соцсети "ВКонтакте".

С заявлением в полицию в августе обратилась сама экс-жена.

"В апреле мужчина под ее паролем зашел на страницу, скопировал личную переписку, внес изменения в раздел о семейном положении. Мало того, он поменял пароль, из-за чего женщина не смогла зайти в своей аккаунт и исправить данные", - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Изначально женщине отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение отменила прокуратура. В итоге бывший супруг все-таки стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Материалы уже ушли в суд. Статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.