В Магнитогорске сняли очки с памятника "Броневому бюро"

В Магнитогорске разыскивают неизвестных, повредивших известную скульптурную композицию "Броневое бюро" в Университетском сквере у МГТУ имени Носова. Как сообщили в прокуратуре региона, по факту исчезновения очков с одной из фигур композиции возбуждено уголовное дело о вандализме.

Памятник легендарному директору Магнитогорского металлургического комбината Георгию Носову, начальнику прокатного сектора Михаилу Бояршинову и заместителю главного механика Николаю Рыженко торжественно открыли в канун Дня металлурга в 2017 году. Чугунная композиция работы златоустовских мастеров посвящена событиям тяжелого для страны 1941 года, когда руководству ММК удалось всего за один месяц освоить прокатное производство броневого листа. При этом, Михаил Бояршинов на композиции изображен в очках, держащим в руках чертежный лист.

Пропажу этих очков и обнаружила комендант университета. Элемент был отлит из чугуна отдельной деталью и крепился к скульптуре точечной сваркой. Ущерб оценен в 25 тысяч рублей.

Стоит отметить, что памятник "Броневому бюро" находится в одном из любимых мест отдыха магнитогорцев. По традиции возле него назначают встречи выпускники университета разных годов. На чертежном листе в руках Михаила Бояршинова всегда лежат свежие цветы. Так что к выходке вандалов в городе отнеслись с негодованием.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Ленинского района. Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ и вплоть до трех месяцев ареста.