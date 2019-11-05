Постановление правительства Ставропольского края от 25 октября 2019 года № 468-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за III квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за III квартал 2019 года в размере:

а) на душу населения - 9250 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 9912 рублей;

для пенсионеров - 7560 рублей;

для детей - 9508 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров

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