Суэцкий кризис: как СССР угрозами выгнал Британию и Францию из Египта

5 ноября 1956 года англо-французский десант высадился в районе египетского Порт-Саида. В течение двух суток англичане и французы взяли под контроль город и часть Суэцкого канала. Израиль тем временем занял Шарм-эш-Шейх, расположенный на юге Синайского полуострова. В результате почти весь Синай оказался под контролем интервентов, армия Египта понесла тяжелые потери. Эти события стали продолжением Суэцкого кризиса, начавшегося за месяц до этого.

Напомним, что изначально Суэцкий канал, открытый в 1869 году, считался франко-египетским проектом. В 1870-х Великобритания выкупила египетскую часть акций (44 процента). После начала Первой мировой войны британцы, для которых канал имел стратегическое значение, провозгласили Египет, формально являвшийся в то время частью Османской империи, своим протекторатом. Вскоре после окончания войны, в 1922 году, Египту была предоставлена номинальная самостоятельность, а в 1936 году он стал полностью независимым государством. Однако Великобритания сохраняла контроль над каналом, а британские войска оставались в зоне канала до 1956 года.

Такое положение вещей сохранялось на протяжении всей Второй мировой войны и несколько лет после нее. Однако в 1952 году король Фарук, правивший с 1936 года, был свергнут в результате Июльской революции, лидером которой стал Гамаль Абдель Насер. Великобритания вступила в переговоры с новым правительством. Стороны договорились, что к июню 1956 года британские войска покинут канал, но смогут вернуться, если каналу будет угрожать опасность. Египет также обязали не препятствовать свободе судоходства.

Достигнутые договоренности соблюдались, однако отношения между странами начали ухудшаться. Британия отказалась продать египтянам оружие, что вынудило Насера обратиться к СССР. Эта сделка вызвала недовольство в США и Великобритании, и вскоре обе страны отказались от обещанной помощи в строительстве Асуанской плотины. Ответом на это стала национализация Суэцкого канала Египтом, о которой было заявлено 26 июля 1956 года. Акционерам были выплачены компенсации, однако канал оказался закрыт для израильских судов.

"Это был тяжелый удар по интересам стран Запада, которые активно использовали канал для перевозки грузов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Особенно мощным потоком транспортировались нефть и нефтепродукты, тот товар, без которого западные державы, в том числе и США, не могли прожить и дня. Все попытки "образумить" правительство Египта ни к чему не привели. Тогда некоторые западные страны решили пойти на крайние меры", - писал экс-глава КГБ Владимир Крючков в своих мемуарах "Личность и власть".

Вскоре представители Великобритании, Израиля и Франции провели секретную встречу, на которой составили общий план действий. Предполагалось, что Израиль, отношения которого с соседней страной и так складывались крайне неблагоприятно, атакует Египет. Британия и Франция, в свою очередь, введут войска в зону канала, чтобы защитить его и разделить стороны конфликта. По окончании войны большая часть Синайского полуострова должна был перейти под контроль Израиля. Участники плана считали, что СССР, занятый восстанием в Венгрии, не сможет поддержать Египет. И в этом они ошиблись.

29 октября 1956 года израильские войска атаковали позиции египтян на Синае. США предложили СБ ООН резолюцию, призывавшую остановить агрессию против Египта, но Великобритания и Франция наложили на нее вето. Они призвали стороны конфликта отвести войска на 30 км от канала, однако Насер отказался выполнять это требование. После этого британские и французские самолеты начали бомбить территорию Египта, а 5 ноября в районе Порт-Саида высадился десант.

"Так или иначе, вчера, 5 ноября, на рассвете после долгого сидения наседки на яйцах, через скорлупу проклюнулись сразу два цыпленка. Высадившийся в Египте французский парашютный батальон захватил мосты, связывавшие Порт-Саид с материком, а британские воздушные десантники взяли аэродром Гамиль в Порт-Саиде", - написал в своих воспоминаниях "Дневник Синайской компании" израильский генерал Моше Даян, возглавлявший генштаб Армии обороны Израиля с 1953 по 1958 годы.

В результате непродолжительных боевых действий египетская сторона понесла серьезные потери и практически потеряла контроль над Синайским полуостровом.

Фото: United States Army Heritage and Education Center / wikimedia.org

План почти удался, однако агрессия Великобритании, Израиля и Франции вызвала недовольство в мире. Позиция Советского Союза, который, как считали заговорщики, занят в Будапеште, оказалась особенно активной. Никита Хрущев даже пригрозил интервентам.

"Было разослано пояснение товарищам англичанам и французам, как говорят, с такими кругами, где было показано, сколько надо мегатонн ядерных зарядов положить на Англию, чтобы ее не было, и сколько на Францию. В три дня все свернули. Оставили в покое Суэцкий канал с Египтом", - рассказал советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов в беседе с ТАСС в 2018 году.

На прекращении боевых действий продолжали настаивать и США. Генассамблея ООН наделила генсека организации Дага Хаммаршельда полномочиями по формированию специальных миротворческих сил и размещению их в зоне конфликта. Задача была выполнена максимально оперативно - уже 15 ноября 1956 года первые миротворцы прибыли в Египет.

Угроза войны и изоляции вкупе с отсутствием поддержки со стороны США вынудили Британию и Францию отказаться от своих планов и полностью вывести войска из Египта. Чуть позже их примеру последовал Израиль.

Итогом Суэцкого кризиса стало упрочнение позиций ООН, сумевшей разрешить конфликт до его перерастания в полноценную войну.