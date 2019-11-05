Законопроект Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета:

1) 260597527,6 тысяч рублей на 2020 год;

2) 272627521,3 тысяч рублей на 2021 год;

3) 289162165,4 тысяч рублей на 2022 год.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета:

1) 286912556,7 тысяч рублей на 2020 год;

2) 288925946,5 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 6657235,3 тысяч рублей, на 2021 год;

3) 284058840,1 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 13080025,0 тысяч рублей, на 2022 год.

Статья 2. Дефицит и профицит областного бюджета

Установить дефицит областного бюджета - 26315029,1 тысяч рублей на 2020 год.

Установить дефицит областного бюджета - 16298425,2 тысяч рублей на 2021 год.

Установить профицит областного бюджета - 5103325,3 тысяч рублей на 2022 год.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета

Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета

Установить на 2020 - 2022 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены федеральными законами, законами Свердловской области (приложение 1).

Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты отдельных налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области и дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить на 2020 - 2022 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (за исключением налоговых доходов от указанных акцизов, зачисляемых в консолидированный бюджет Свердловской области по нормативу, установленному федеральным законом в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), в размере 20 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (за исключением указанных акцизов, налоговые доходы от которых зачисляются в консолидированный бюджет Свердловской области по нормативу, установленному федеральным законом в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета

Утвердить свод доходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3).

Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 4).

Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета и ведомственная структура расходов областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 5).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 6).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7).

Статья 8. Перечень государственных программ Свердловской области

Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов (приложение 8).

Статья 9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:

1) 17684210,0 тысяч рублей на 2020 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 66250,2 тысяч рублей;

2) 18909059,8 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 835586,4 тысяч рублей;

3) 20295241,4 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей.

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области:

1) 15654739,1 тысяч рублей на 2020 год;

2) 16705609,8 тысяч рублей на 2021 год;

3) 17037521,8 тысяч рублей на 2022 год.

Статья 11. Критерии выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений и критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,9 на 2020 год;

2) 0,9 на 2021 год;

3) 0,9 на 2022 год.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,9 на 2020 год;

2) 0,9 на 2021 год;

3) 0,9 на 2022 год.

3. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) 0,9 на 2020 год;

2) 0,9 на 2021 год;

3) 0,9 на 2022 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций, предоставляемых из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие указанные дотации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 9).

2. Утвердить распределение дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, и иных дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 10).

3. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (приложение 11).

4. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 12).

5. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 13).

6. Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 9, 10, 12 и 13 к настоящему Закону), на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждается Правительством Свердловской области.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области

Статья 13. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:

1) по состоянию на 1 января 2021 года - 100407695,7 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области - 1100000,0 тысяч рублей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года - 115587503,5 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области - 0 тысяч рублей;

3) по состоянию на 1 января 2023 года - 108467311,3 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области - 0 тысяч рублей.

Статья 14. Обслуживание государственного долга Свердловской области

Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Свердловской области:

1) 6620100,6 тысяч рублей на 2020 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 16137,6 тысяч рублей;

2) 6620100,6 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 14173,3 тысяч рублей;

3) 6620100,6 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 10553,1 тысяч рублей.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Свердловской области

Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 14).

Статья 16. Государственные гарантии Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Свердловской области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 15):

1) 1100000,0 тысяч рублей на 2020 год;

2) 1100000,0 тысяч рублей на 2021 год;

3) 0 тысяч рублей на 2022 год.

Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Свердловской области в иностранной валюте по возможным гарантийным случаям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Статья 17. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 16).

Статья 18. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 17).

Статья 19. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, в том числе в случае возникновения

при исполнении местных бюджетов временных кассовых разрывов.

2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на срок в пределах финансового года в объеме, не превышающем:

1) 600000,0 тысяч рублей в 2020 году;

2) 600000,0 тысяч рублей в 2021 году;

3) 600000,0 тысяч рублей в 2022 году.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на срок до трех лет в объеме, не превышающем:

1) 300000,0 тысяч рублей в 2020 году;

2) 300000,0 тысяч рублей в 2021 году;

3) 300000,0 тысяч рублей в 2022 году.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), получающим дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 20. Реструктуризация муниципального долга

1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2020 году реструктуризацию муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении

местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2019 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основании соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом).

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга с частичным списанием суммы основного долга в размере, установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, указанного в части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в части второй пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 21. Размер Резервного фонда Свердловской области

Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей на 2020 год.

Статья 22. Особенности использования в 2020 году бюджетных ассигнований областного бюджета на обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области

1. В 2020 году размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области увеличиваются (индексируются) на величину 3,0 процента.

2. Государственные органы Свердловской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих Свердловской области, за исключением случаев принятия решений о наделении государственных органов Свердловской области дополнительными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 23. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году в связи с резервированием средств областного бюджета

1. Установить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных на 2020 год в составе бюджетных ассигнований, утвержденных в статье 7 настоящего Закона, средств в объеме 2000000,0 тысяч рублей на обеспечение осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников.

2. Порядок распределения в 2020 году зарезервированных средств областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 24. Особенности осуществления в 2020 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению отдельных видов субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являющееся главным распорядителем средств областного бюджета, вправе в соответствии с федеральным законом принять решение об осуществлении в 2020 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предоставление которых из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 25. Особенности перечисления в 2020 году субсидий из областного бюджета производителям товаров, работ и услуг, а также отдельным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями

Перечисление в 2020 году субсидий из областного бюджета, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, осуществляется на счет финансового органа Свердловской области, открытый в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса (далее - неучастники бюджетного процесса), в случае их предоставления:

1) являющимся юридическими лицами производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, определенным Правительством Свердловской области.

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств субсидий, указанных в части первой настоящей статьи, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, после предоставления юридическими лицами документов, подтверждающих возникновение указанных денежных обязательств.

Статья 26. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах финансового органа Свердловской области

Остатки средств на счетах финансового органа Свердловской области, открытых в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение государственных казенных учреждений Свердловской области, и средствами неучастников бюджетного процесса, могут перечисляться финансовым органом Свердловской области на единый счет областного бюджета с их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях исполнения расчетных документов, представленных государственными казенными учреждениями Свердловской области, неучастниками бюджетного процесса, указанными в настоящей части, в финансовый орган Свердловской области в сроки, предусмотренные в части второй настоящей статьи, в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления государственными казенными учреждениями Свердловской области, неучастниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

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