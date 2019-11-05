Сын Маргариты Тереховой: Сейчас она в другом измерении

Актер и художник Александр Терехов, сын советской, российской актрисы Маргариты Тереховой, рассказал, почему семья Маргариты Борисовны не хочет, чтобы она появлялась на публике.

Слова Александра прозвучали в выпуске телепрограммы "Звезды сошлись" с подзаголовком "Погасшие звезды". Где речь шла о кумирах времен СССР, которых боготворила вся страна. "Но стоило им исчезнуть с телеэкранов, и их звезда погасла навсегда". И теперь эти артисты советского кино "живут в забвении и нищете, умирая в одиночестве". В частности, прозвучали печальные факты о 77-летней Тереховой, знаменитой миледи из "Трех мушкетеров", которая борется с болезнью Альцгеймера.

По рассказу Александра, Маргарита Борисовна находится "в стабильном тяжелом состоянии" и из-за своей болезни "выглядит определенным образом". Поэтому родные актрисы не хотят, чтобы зрители, запомнившие Терехову роковой красавицей, видели ее в таком состоянии.

Александр отметил, что они с сестрой делают все возможное для матери, но она сейчас "в другом своем измерении". И процесс "перехода" начался примерно восемь лет назад. Прогноз врачей один, и он душераздирающий - "лучше точно не будет".

"Мама лежит, молчит. Иногда улыбается. Сама погулять уже не может", - рассказал сын актрисы.

Маргарита Терехова родилась в 1942 году. Сниматься начала в 1965-м, работать в театре - годом ранее. В числе фильмов: "Бегущая по волнам", "Белорусский вокзал", "Зеркало" Тарковского, "На всю оставшуюся жизнь", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Собака на сене", "Расписание на послезавтра", "Благочестивая Марта".