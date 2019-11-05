Постановление правительства Тюменской области от 21 октября 2019 года № 390-п "Об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области" установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за третий квартал 2019 года:

в расчете на душу населения 11 447 рублей;

для трудоспособного населения 12 075 рублей;

для пенсионеров 9 174 рубля;

для детей 11 633 рубля.

Губернатор области А.В.Моор

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