У китайской экономики прекрасные перспективы

Сегодня, 5 ноября, в Шанхае председатель КНР Си Цзиньпин объявил об официальном открытии Второй Китайской международной импортной выставки.

"Я уверен, что перспективы развития китайской экономики должны быть более яркими, и, несомненно, таковыми и станут", - заявил в программной речи Си Цзиньпин на церемонии открытия. Выступление китайского лидера в полной мере продемонстрировало уверенность Китая в долгосрочном, здоровом и стабильном развитии экономики страны, а также вселило в мир уверенность в восстановлении мировой экономики, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

За последние годы в мире усилился торговый протекционизм и антиглобализм, продолжает нарастать негативное давление на мировую экономику. Но экономика Китая сохраняет устойчивость и имеет прекрасное будущее, уверены эксперты. Так, прирост ВВП КНР за первые два квартала текущего года составил 6,2 процента. Китай также поднялся в рейтинге Doing Business-2020 на 15 позиций по сравнению с прошлым годом, заняв 31-е место среди 190 экономик мира.

Китай настаивает на продвижении создания сообщества человечества с единой судьбой, расширение открытости всему миру, делится с миром возможностями совместного развития, активно продвигает процесс интеграции мировой экономики. По единодушному мнению участников Второго Международного экономического форума Хунцяо, Китай сегодня стал стабилизатором и движущей силой экономического роста всего мира.