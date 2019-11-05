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У пластмассовой вилки из "Истории игрушек" появится свое телешоу

Новости
    05.11.2019, 10:51
Текст:   Олег Усков

Склонная к истерии пластиковая вилка Форки, дебютировавшая в четвертой части "Истории игрушек", обзавелась собственным телешоу.

Согласно трейлерам и анонсам, размещенным на YouTube-каналах Disney и Pixar, столовый прибор, получивший в русской локализации мультфильма фамилию Вилкинс, станет ведущим шоу Forky Asks A Question, где будет в своей напряженной манере общаться с другими персонажами - в попытке найти ответы на разного рода жизненно важные вопросы.

Премьера программы состоится на собственном стриминге компании Disney+, что запустится уже 12 ноября.

В первом сезоне анонсированы десять эпизодов.

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