Умер актер сериалов "Сыщики" и "МУР есть МУР" Петр Смидович

Умер советский, российский актер театра и ТВ Петр Смидович. Некролог опубликован на сайте театра Et сetera.

"Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но… Очень горько, очень больно, очень тяжело", - сказано в нем.

Смидович родился 16 июля 1953 года. В 1977-м окончил Школу-студию МХАТ и был принят во МХАТ. В 2001-м перешел в труппу Et cetera.

Среди сценических образов Петра Смидовича - Манджавало в "Татуированной розе" Уильямса (в постановке Виктюка), Антон в "Эльдорадо" Соколова (режиссер - Олег Ефремов), Якорев в "Последних" Горького, Ноздрев в "Мертвые душах" Гоголя, Влас в "Дачниках" Горького.

В числе экранных работ - фильмы и сериалы "451 градус по Фаренгейту" (телеспектакль, 2012), "Исаев", "Закон и прядок", "Сыщики", "МУР есть МУР".