Ушел из жизни актер театра Et Cetera Петр Смидович

Коллеги Петра Смидовича напоминают, что начинал он во МХАТе: "молодой артист, он был партнером Зуевой, Савиной и Попова, Евстигнеева и Невинного", и особо отмечают его невероятное обаяние, благодаря которому даже самый отрицательный персонаж в его исполнении вызывал симпатию.

Театральному зрителю Петр Смидович известен ролями в спектаклях "Татуированная роза", "Моя Марусечка", "Король Убю", "Эльдорадо", "Старый Новый год", "Валентин и Валентина" и другим. Последней его работой стала постановка "Сердце не камень" по пьесе Островского.

Появлялся актер и на телеэкранах. Он играл в сериалах "Сыщики", "Закон и порядок", "МУР есть МУР".

О дате и времени прощания пока не сообщается.