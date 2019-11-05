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Рубрика: В мире

В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от двух тайфунов

Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Тайфуны "Факсай" и "Хагибис", обрушившиеся на Японию в сентябре и октябре, нанесли ущерб сельскому и рыболовному хозяйствам на 202 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов).

Фото: OKINAWA/Reuters
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Министерство охраны окружающей среды Японии не исключает, что эти цифры могут еще возрасти, так как в стране все еще продолжаются работы по ликвидации последствий ударов стихии, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Пострадали посевы на общей площади в 14 тысяч гектаров, нарушены многочисленные оросительные системы поливного земледелия. Серьезный ущерб нанесен рыболовным портам и прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов. Сообщается также о разрушениях набережных и защитных сооружений.

В мире Восточная Азия Япония
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