В Италии бурную дискуссию вызвал законопроект, который обязывает пользователей при открытии аккаунта в социальных сетях вносить данные из документа, удостоверяющего личность. Такую идею предложил депутат от центристской партии "Живая Италия" (Italia Viva) Луиджи Марратин, по мнению которого настало время объявить войну тем, кто планомерно пытается превратить сеть в свалку. "Процедура создания учетной записи должна проходить только таким образом, чтобы она принадлежала реальному человеку, которого в случае нарушения закона можно затем найти. Безусловно, необходимо гарантировать право на анонимность, но не в ущерб защите общественного пространства, в рамках которого каждый должен быть призван к ответу за то, что он пишет", - поясняет депутат.

Цель инициативы - бороться с фальшивыми новостями и агрессией в соцсетях. В январе 2018 года на Апеннинах был создан интернет-портал, на котором недовольные граждане могут жаловаться на фейковые новости. Но, судя всему, эксперимент не возымел должного действия - лживые новости продолжают литься из итальянского интернета как их "рога изобилия". Чего стоят одни только выходки итальянского журналиста Томмазо Дебенедетти, который регулярно публикует резонансные новости через фейковые социальные профили известных политиков и государственных деятелей.

Предложение "Живой Италии" вызвало противоречивые отклики. Часть итальянцев негодует, но, судя по количеству подписей (за одну ночь набралось несколько тысяч), поставленных под соответствующей онлайн-петицией, многим жителям Апеннин идея пришлась по душе. Среди них известный режиссер Габриэле Муччино. "Только так, - рассуждает он, - мы узнаем, кто прячется за ником, совершая преступления безнаказанно".

Обеспокоилось соцсетями и министерство образования Италии. Чиновники подготовили специальный проект, нацеленный на наиболее внушаемую и потому уязвимую аудиторию - школьников. Обратить внимание на эту проблему чиновников подтолкнул опрос, проведенный римским университетом Сапиенца. Согласно исследованию, 7 молодых людей из 10 в возрасте до 14 лет имеют свой профиль в соцсетях. При этом 4 из 10 подростков открыто признают, что лично не знакомы с половиной "друзей", некоторые из которых "бомбят" их сообщениями непристойного или агрессивного характера.

Школьников обучат противостоять фэйковым новостям и кибербуллингу

Именно по этой причине в старших классах итальянских школ планируется проводить уроки по сознательному использованию соцсетей. Ожидается, что в рамках курса школьники в возрасте от 13 до 18 лет научатся самостоятельно распознавать фальшивые новости, а также противостоять кибербуллингу, который в настоящее время процветает среди подростков, нанося им порой болезненные психологические травмы.