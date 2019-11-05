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05.11.2019 16:17
Рубрика: Общество

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Умер российский гимнаст, чемпион Олимпиады 1996 года

Трагедия произошла, когда генералу было 67 лет. Информации о причинах смерти пока нет.

Ожидается, что похороны генерала будут на Федеральном военном мемориальном кладбище в пятницу.

Напомним, что, когда в 2008 году произошел грузино-осетинский конфликт, Ноговицин от лица Министерства обороны страны сообщал гражданам последние новости в Южной Осетии.

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