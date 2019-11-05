В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Трагедия произошла, когда генералу было 67 лет. Информации о причинах смерти пока нет.

Ожидается, что похороны генерала будут на Федеральном военном мемориальном кладбище в пятницу.

Напомним, что, когда в 2008 году произошел грузино-осетинский конфликт, Ноговицин от лица Министерства обороны страны сообщал гражданам последние новости в Южной Осетии.