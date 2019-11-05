В США вновь озаботились отставанием от России в области радиоэлектронной борьбы. Американские военные считают, что даже на крупных учениях их бойцы пренебрегают отработкой действий в условиях активного подавления средств связи и управления.

Как сообщает издание Breaking Defence военнослужащие США стали забывать основные уроки радиоэлектронной борьбы и их не тренируют этим навыкам. Издание цитирует подполковника США Гари Лайка, который заявил, что в ходе учений военные не выключают свои мобильные телефоны, чем выдают свое точное местоположение. Кроме того, они постоянно забывают о подготовке планов резервного копирования на случай, если основная связь будет заблокирована. "Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы ответил, что нет", - считает полковник. Он подчеркнул, что в случае вероятного конфликта Россия, благодаря своим системам РЭБ может воспользоваться этими недостатками. Российские системы РЭБ действительно являются одними из самых передовых в мире.

К примеру, только в России существуют средства стратегической РЭБ. Это - береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", способный перехватывать сигналы противника и ставить помехи на расстоянии до 5 тысяч километров. Сейчас такие комплексы развернуты в Крыму и Калининграде.

Комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен как прервать спутниковую связь, так и полностью вывести спутник из строя

Кроме того, в армию стали поставлять комплекс РЭБ нового поколения "Палантин", который может подавлять многофункциональные средства связи противника на современных платформах. Этот комплекс работает на дальностях до 1 тыс. км. Беспокойство у западных военных вызывает и комплекс РЭБ "Былина", с искусственным интеллектом, основанном на самообучении машин.

Есть еще комплекс "Дивноморье", который помехами "закрывает" от обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров. Комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" с земли способен как прервать спутниковую связь, так и полностью вывести спутник из строя.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, РЭБ неоднократно применялось на практике. "Кроме того, наши комплексы включаются в ходе разведывательных полетов авиации НАТО у наших границ, РЭБ задействуется при попытках провести спутниковую разведку из космоса. В целом комплексы показывали себя с самой положительной стороны и в США боятся совсем не зря", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, российские средства РЭБ способны посадить вражеский беспилотник, сбить с курса крылатые ракеты, вывести из строя бортовую электронику самолетов и кораблей вероятного противника, оставить без связи и навигации целые войсковые подразделения. Комплексы РЭБ прикрывают невидимым куполом районы, в которых идет сосредоточение войск и техники.