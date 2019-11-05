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05.11.2019,  
12:40
Текст:  Николай Грищенко

Видео: гранатомет Carl Gustaf превратили в высокоточное оружие

Шведский ручной гранатомет Carl Gustaf получил управляемые снаряды. Боеприпасы имеют полуактивную систему лазерного наведения и, благодаря новому двигателю, смогут поражать цели на расстоянии до двух километров.

Фото: Минобороны России
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Как сообщает компания Raytheon, в ходе испытаний "умного" гранатомета было проведено 11 пусков, каждый из которых оказался успешным. Во время зачетной стрельбы были поражены две статические цели, а также мобильная мишень на расстоянии почти 1 800 метров.

Отметим, что в 2017 году белорусские оружейники модернизировали советский ручной гранатомет РПГ-7, который получил название "Овод-Р". Интеллектуальный прицел имеет встроенный лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Благодаря новому интеллектуальному прицелу ПД-7 гранатомет превратился в высокоточное оружие.

Кстати

На вооружении армии Китая состоит так называемый "снайперский" 40-мм гранатомет NORINCO LG5 с магазинным питанием. Боеприпасы подаются из отъемных барабанных магазинов емкостью от 3 до 15 выстрелов. Стрельба может вестись как со складных сошек, так и со станка-треноги. Штатный электронно-оптический прицел со встроенным дальномером и баллистическим компьютером позволяет поражать цели на дистанции до 1000 метров. На днях такой гранатомет был замечен в руках саудовского военнослужащего в Йемене.

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