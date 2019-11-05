Видео: Нигерийские пожарные не могут потушить пожар в ТЦ Лагоса

СМИ Нигерии следят за драмой, которая разворачивается в эти минуты в одном из торговых центров коммерческой столицы страны - Лагоса.

В его стенах вспыхнул сильнейший пожар, вся территория популярного у местных жителей рынка Балогун охвачена клубами черного дыма. О возможных пострадавших пока не сообщается.

Как передает портал Euronews, пламя охватило верхние этажи здания. Подобраться к ним пожарные не могут - подступы к ТЦ перекрыли многочисленные киоски, построенные, очевидно, с нарушением техники противопожарной безопасности. Очевидцы передают, что сотрудники выбрасывают из окон товары, а мужчина на крыше с риском для жизни пытается самостоятельно потушить огонь.