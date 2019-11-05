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05.11.2019 17:44
Рубрика: В мире

Зеехофер предостерег от деградации немецкое общество

Текст: Александр Саможнев

От роста насилия и попыток запугивания в общественном пространстве предостерег министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

"Вообще говоря, мы переживаем весьма проблематичную деградацию нашего общества", - цитирует министра газета Sueddeutsche Zeitung.

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По словам Зеехофера, правительство серьезно восприняло угрозы убийством политикам партии "зеленых" Джему Оздемиру и Клаудии Рот, которые поступили в конце октября от экстремистской группировки в США Atomwaffen Division Deutschland. По всей вероятности, письмо по адресу электронной почты переслал сообщник в Германии. В нем говорится, что 53-летний Оздемир числится "первым номером" в списке целей неонацистов. В МВД отметили, что правовое государство со всей жесткостью будет бороться с такими проявлениями. От депутата бундестага до рядового политика коммунального уровня каждый имеет право свободно выразить свое мнение.

Зеехофер рассчитывает, что принятие правительством Германии пакета мер против правого экстремизма поможет улучшить ситуацию. В документе, в том числе, содержится положение о наделении провайдеров и владельцев интернет-платформ обязанностью сообщать о нарушающих закон "содержании и IP-адресах в новое центральное подразделение федерального ведомства уголовной полиции". Прежде всего, речь идет об угрозах убийством и разжигании ненависти.

Предусматривается также ужесточение закона о контроле над оружием, усиление взаимодействия правоохранительных ведомств на земельном и федеральном уровне по делам, совершенным по правоэкстремистским, антисемитским, расистским и человеконенавистническим мотивам.

Кроме того, региональные политики смогут воспользоваться защитой со стороны государства. На них будет распространена статья 188 УК ФРГ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за публичную клевету и диффамацию в адрес лица, "задействованного в политической жизни".

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