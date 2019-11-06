Закон Амурской области от 1 ноября 2019 года № 425-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Амурской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2020 год"

Приннят Законодательным Собранием Амурской области 25 октября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Амурской области от 10.09.2019 № 392-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2020 год" изменение, заменив сумму "10021 рубль" суммой "10018 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов

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