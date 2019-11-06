Фильтрация запрещенного контента в Google достигла 80 процентов

Американская компания Google повысила фильтрацию запрещенной в России информации до 80 процентов. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, Россия находится в тесном диалоге с корпорацией. Есть надежда, что компания полностью избавится от запрещенного контента.

"Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет", - отметил Жаров, отвечая на вопрос ТАСС.

В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за то, что поисковик выдавал ссылки на сайты с противоправной информацией, доступ к которым запрещен в России.

Проверка показала, что Google производит неполную фильтрацию таких ссылок - более трети из них сохраняются в поиске. В середине сентября Роскомнадзор сообщил, что компания Google выплатила штраф.