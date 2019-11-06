Французский бизнесмен сместил Билла Гейтса в рейтинге Forbes

Глава французской корпорации LVMH, объединяющий такие знаменитые бренды, как Louis Vuitton, Moet и Hennessy, 70-летний Бернар Арно подвинул основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса со второй строчки в рейтинге Forbes. Оценочная стоимость его состояния - 107 миллиардов долларов. То есть на 200 миллионов больше, чем у Гейтса. Арно также считается самым богатым человеком в Европе.

Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,3 миллиарда долларов. На место Безоса в рейтинге не повлиял даже его разорительный развод с женой.

Гейтса впервые за семь лет уступил второе место в перечне богатейших людей мира. В июле текущего года Бьернару Арно уже удавалось обогнать главу Microsoft в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index., однако позднее он вновь спустился на третью строчку рейтинга. Холдинг Арно LVMH, владеющий 75 брендами, сообщил, что в третьем квартале продажи выросли на 17 процентов.