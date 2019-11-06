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06.11.2019 15:35
Рубрика: Экономика

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Миллер сообщил о необходимости решить комплекс принципиально важных вопросов до заключения нового транзитного контракта.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Первый заключается в урегулировании судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. А также отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране.

Второй вопрос - это готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.

Напомним, Россия и Украина пока не могут договориться об условиях заканчивающегося 31 декабря контракта по транзиту газа европейским потребителям. Более того, накануне, через неделю после второго безрезультатного этапа переговоров, украинский "Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск в Стокгольмский арбитраж.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу
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