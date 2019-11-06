Закон Республики Крым от 5 ноября 2019 года № 8-ЗРК/2019 "Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Крым порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

Принят Государственным Советом Республики Крым 30 октября 2019 года

Статья 1

В соответствии со статьей 402 Налогового кодекса Российской Федерации установить единую дату начала применения на территории Республики Крым порядка определения налоговой базы по налогу наимущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2020 года.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов

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