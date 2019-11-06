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6 ноября 2019 г.

Закон Республики Крым от 5 ноября 2019 года № 9-ЗРК/2019 "Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам"

Дата подписания 5 ноября 2019 г.
Опубликован 6 ноября 2019 г.

Принят Государственным Советом Республики Крым 30 октября 2019 года

Статья 1

1. Утвердить заключенное 30 августа 2019 года между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению от 11 декабря 2017 года № 01-01-06/06-316 о предоставлении бюджету Республики Крым из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Крым.

2. Утвердить заключенное 30 августа 2019 года между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-385 о предоставлении бюджету Республики Крым из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Крым.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов

 

 

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