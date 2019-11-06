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6 ноября 2019 г.

Постановление администрации Курской области от 5 ноября 2019 года № 1056-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 3 квартал 2019 года"

Дата подписания 5 ноября 2019 г.
Опубликован 6 ноября 2019 г.

В соответствии с Законами Курской области от 6 апреля 2005 г. № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 3 квартал 2019 года:

в расчете на душу населения 10018 рублей;

для трудоспособного населения 10763 рубля;

для пенсионеров 8327 рублей;

для детей 9997 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт

 

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