Законопроект Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 32 511 009,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 14 534 749,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 14 534 749,1 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 14 505 021,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 32 511 009,5 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2021 год в сумме 30 978 544,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 11 244 591,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 11 244 591,5 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 11 244 591,5 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 31 346 682,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 10 010 810,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 10 010 810,3 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 10 010 810,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2021 год в сумме 30 929 258,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 613 443,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 30 903 173,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 287 272,7 тыс. рублей;

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2021 год в сумме 49 285,5 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 443 509,0 тыс. рублей.

3. Утвердить:

источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Марий Эл

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 57 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и муниципальных районов

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 11 и пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Установить, что налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляется в бюджеты городских округов и муниципальных районов по нормативам согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исчисления суммы налога на доходы физических лиц с доходов от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента

Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, применяемый при исчислении фиксированных авансовых платежей налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, в размере 1,99.

Статья 5. Особенности установления норматива отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджеты сельских поселений

Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов норматив отчисления в бюджеты сельских поселений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл", в размере 2 процентов.

Статья 6. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и муниципальных районов

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 и пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 7. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл и закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл и закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл вправе по согласованию с Министерством финансов Республики Марий Эл наделить подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями соответственно администраторов доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл путем издания соответствующего нормативного правового акта.

Статья 8. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы в Республике Марий Эл

1. Установить, что государственные унитарные предприятия Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, обязаны до начала процесса приватизации перечислить в республиканский бюджет Республики Марий Эл часть прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и платежей, в размере, установленном законодательством Республики Марий Эл, подлежащую уплате в республиканский бюджет Республики Марий Эл за предшествующие началу процесса приватизации периоды.

2. Установить, что размер платы за услуги, оказываемые государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл в соответствии с их учредительными документами, устанавливается органом исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находится соответствующее государственное казенное учреждение Республики Марий Эл.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл



Государственные казенные учреждения Республики Марий Эл при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, топлива, заготавливаемого для проведения отопительного сезона, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам купли-продажи (поставки) товаров, цена которых не превышает установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке;

в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (контрактам).

Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Марий Эл принять аналогичные решения в отношении заключения договоров муниципальными казенными учреждениями.



Статья 10. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 3 407 785,4 тыс. рублей согласно приложению № 14 к настоящему Закону, на 2021 год в сумме 3 176 534,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 151 308,7 тыс. рублей согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, государственных органов Республики Марий Эл, государственных казенных учреждений Республики Марий Эл

Правительство Республики Марий Эл не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и работников государственных казенных учреждений Республики Марий Эл.

Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Марий Эл не принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 12. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой на 2020 год, утверждаемой Правительством Республики Марий Эл по объектам капитального строительства, строительство (реконструкция) которых предусмотрено (предусмотрена) в государственных программах Республики Марий Эл или нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл (далее - республиканская адресная инвестиционная программа).

2. Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, предоставленные муниципальным образованиям в форме межбюджетных трансфертов для софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности и проведения мероприятий инвестиционного характера, используются органами местного самоуправления муниципальных образований для строительства (реконструкции) объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и проведения мероприятий инвестиционного характера муниципального значения.

Статья 13. Межбюджетные трансферты местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемый в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности, - 2,67.

2. Утвердить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

на 2020 год согласно приложению № 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

4. Правительство Республики Марий Эл вправе перераспределять размеры субвенций, выделяемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020 год, между местными бюджетами в случае изменения категорий потребителей и образования экономии средств, исходя из фактически производимых расходов.

5. Установить, что в 2020 году предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Министерством финансов Республики Марий Эл, или источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, включенные в перечень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на которые не распространяется требование об их предоставлении в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году в сумме 2 868 674,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 983 110,7 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 3 102 533,3 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2020 году в сумме 17 413, 9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 17 454,5 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 17 498,9 тыс. рублей.

Статья 14. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов в республиканский бюджет Республики Марий Эл

1. Установить, что в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Закона Республики Марий Эл "О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл" средний уровень расчетных налоговых доходов муниципальных образований в Республике Марий Эл на 1 жителя, увеличенный в 1,3 раза и применяемый при расчете межбюджетных субсидий в 2020 году, составляет по поселениям 1 150,0 рубля.

2. Утвердить распределение межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов городского округа, поселений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, на 2020 год согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

3. Установить, что межбюджетные субсидии из бюджетов поселений, указанные в пункте 2 настоящей статьи, зачисляются в республиканский бюджет Республики Марий Эл ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, в размере одной двенадцатой от общего размера субсидии.

Статья 15. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. В 2020 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются субсидии:

1) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, на:

развитие животноводства;

развитие растениеводства;

обеспечение доступности кредитных ресурсов;

обеспечение обновления основных средств;

2) исполнителям мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы - сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с:

приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива;

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

3) участникам государственной программы Республики Марий Эл "Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы" на:

организацию стажировок для инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, в целях развития профессиональных знаний, умений и навыков;

осуществление сопровождения при содействии занятости инвалидов;

4) субъектам инвестиционной деятельности - исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат:

по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга;

по процентным платежам кредитного договора (договоров);

5) исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Развитие транспортного комплекса на 2019 - 2030 годы" на возмещение:

недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл;

недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл;

недополученных доходов в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров;

6) редакциям периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти Республики Марий Эл, на возмещение затрат, связанных с созданием и распространением газетной (журнальной) продукции;

7) организациям независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), издающим книги и осуществляющим реализацию социально значимых проектов в сфере языка, культуры, образования и науки, а также по проблемам патриотического воспитания граждан, укрепления и развития межнациональных отношений, на поддержку книгоиздания;

8) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях;

9) юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами;

10) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования;

11) молодым предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат при реализации бизнес-планов.

Регулирование вопросов предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляется нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл.

2. В 2020 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл предоставляются гранты в форме субсидий:

победителям республиканского конкурса молодежных инновационных проектов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, понесенных в связи с подготовкой (разработкой) и реализацией инновационного проекта;

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - производителям товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в сфере промышленности на территории Республики Марий Эл;

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, осуществляющим деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Марий Эл;

научным и образовательным организациям на поддержку развития элитного и первичного семеноводства.

крестьянским (фермерским) хозяйствам на:

развитие семейных животноводческих ферм;

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грант "Агростартап");

поддержку начинающим фермерам;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы.

Порядок предоставления указанных субсидий определяется Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. В 2019 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования;

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Республики Марий Эл "Социальная поддержка граждан" на 2013 - 2025 годы;

Адвокатской палате Республики Марий Эл на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Марий Эл;

Республиканскому фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл на обеспечение деятельности регионального оператора;

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, - исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" на:

создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций;

оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес";

создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям на возмещение затрат (части затрат) по реализации программ (мероприятий) по сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл;

юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами;

исполнителю мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы - центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл.

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля Республики Марий Эл соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. В 2020 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл предоставляются гранты в виде субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл:

осуществляющим деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Марий Эл;

осуществляющим деятельность в области физической культуры и массового спорта в Республике Марий Эл, за исключением профессионального спорта;

осуществляющим деятельность, направленную на поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности;

являющимся образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Республики Марий Эл, на реализацию проекта, обеспечивающего развитие медицинского образования и подготовку кадров с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" в Республике Марий Эл.

Порядок предоставления указанных субсидий определяется Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Министерство финансов Республики Марий Эл вправе в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл, предоставлять в 2020 году на возвратной основе из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты местным бюджетам на срок до трех лет в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на эти цели, в сумме до 135 000 тыс. рублей на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, заканчивается за 2 месяца до окончания финансового года.

4. В случае, если предоставленные местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остатки непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются Министерством финансов Республики Марий Эл в установленном им порядке.

Статья 18. Государственный внутренний долг Республики Марий Эл и государственные внутренние заимствования Республики Марий Эл

1. Установить:

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Марий Эл на 1 января 2021 года в сумме 11 989 960,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 11 940 675,5 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 11 497 166,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 20 к настоящему Закону;

объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Марий Эл в 2020 году в сумме 593 262,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 593 262,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 593 262,7 тыс. рублей, в том числе по реструктурированным бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2020 году в сумме 5 254,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 4 673,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 557,6 тыс. рублей, из них:

по кредиту на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2020 году в сумме 65,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 65,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 65,1 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи) в 2020 году в сумме 238,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 238,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 238,4 тыс. рублей;

по кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в 2020 году в сумме 614,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 544,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 405,1 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (в целях погашения долговых обязательств) в 2020 году в сумме 4 336,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 826,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 849,0 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований в составе источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2020 году в сумме 530 405,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 116 315,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 116 315,1 тыс. рублей, из них:

по кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в 2020 году в сумме 63 433,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (в целях погашения долговых обязательств) в 2020 году в сумме 466 971,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2020 году бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Марий Эл направляются на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному Республике Марий Эл из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл, в соответствии с утвержденным графиком возврата реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку.

4. Установить, что в 2020 году Республика Марий Эл вправе привлекать бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме до 2 075 492,0 тыс. рублей на срок, установленный бюджетным законодательством, при условии их возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года.

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Республика Марий Эл не осуществляет государственных внешних заимствований и по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года не имеет государственного внешнего долга.

Статья 19. Государственные гарантии Республики Марий Эл

Установить, что:

в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов государственные гарантии Республики Марий Эл не предоставляются;

по состоянию на 1 января 2020 года Республика Марий Эл не имеет обязательств по предоставленным государственным гарантиям;

в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования на возможное исполнение государственных гарантий Республики Марий Эл не предусматриваются.

Статья 20. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл по решению министра финансов Республики Марий Эл без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 10 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Правительства Республики Марий Эл в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл:

в сумме 5 000,0 тыс. рублей - на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл;

в сумме 70 618,8 тыс. рублей - на прочие выплаты по обязательствам государства;

в сумме 2 150,0 тыс. рублей - на прикладные научные исследования и разработки;

в сумме 100 000,0 тыс. рублей - на погашение задолженности за теплоэнергоресурсы;

в сумме 514 547,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий в рамках региональных проектов.

Статья 21. Приостановление действия отдельных законодательных актов Республики Марий Эл

Приостановить на 2020 год действие:

части первой статьи 29 и части третьей статьи 32.2 Закона Республики Марий Эл от 15 февраля 1994 года № 43-III "О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл" (Ведомости Государственного Собрания Республики Марий Эл, 1994, № 2, ст. 34; Собрание законодательства Республики Марий Эл, 1996, № 12, ст. 365; 1997, № 7, ст. 282; 2000, № 7, ст. 191; 2001, № 5, ст. 222, № 10, ст. 400; 2002, № 1, ст. 8, № 4, ст. 115, № 7, ст. 228; 2003, № 1, ст. 14, № 7, ст. 194; 2004, № 1, ст. 6, № 4, ст. 108, № 8, ст. 236; 2005, № 4, ст. 148, № 8, ст. 335, № 12 (часть I), ст. 439; 2006, № 4 (часть II), ст. 143, № 11, ст. 401; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 3, ст. 121, № 6, ст. 288, № 8 (часть I), ст. 372, № 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), ст. 192, № 5 (часть I), ст. 232, № 11, ст. 526; 2009, № 4 (часть I), ст. 142, № 5, ст. 222, № 12 (часть I), ст. 491; 2010, № 4, ст. 164, № 6, ст. 281, № 9 (часть I), ст. 444; 2011, № 7, ст. 349, № 9 (часть I), ст. 461; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010012, 31 июля 2012 г., № 30072012010043, 29 декабря 2012 г., № 29122012010088; 27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 2 августа 2013 г., № 01082013010023, 24 октября 2013 г., № 23102013010039; 29 апреля 2014 г., № 28042014010017, 19 августа 2014 г., № 18082014010035, 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 31 декабря 2015 г., № 30122015010063; 1 марта 2016 г., № 29022016010009; 7 марта 2017 г., № 07032017010002, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 3 октября 2017 г., № 03102017010044, 27 декабря 2017 г., № 26122017010068) в части индексации соответствующих выплат;

абзаца второго пункта 7 статьи 16 Закона Республики Марий Эл от 23 февраля 1995 года № 194-III "О государственной службе в Республике Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 1995, № 3, ст. 176; 2003, № 1, ст. 4; 2004, № 4, ст. 106, № 10, ст. 279, № 11, ст. 317; 2008, № 11, ст. 539; 2009, № 12 (часть I), ст. 491; 2010, № 6, ст. 281; 2011, № 11, ст. 559; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., № 30072012010045; 2 августа 2013 г., № 01082013010027; 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 6 октября 2016 г., № 05102016010028; 23 мая 2017 г., № 23052017010024; 27 февраля 2018 г., № 27022018010008);

части второй статьи 4 Закона Республики Марий Эл от 18 сентября 2001 года № 24-З "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Республикой Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2001, № 10, ст. 386; 2002, № 7, ст. 226; 2003, № 4, ст. 118; 2009, № 12 (часть I), ст. 491; 2010, № 6, ст. 281; 2011, № 1 (часть I), ст. 6; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 1 марта 2016 г., № 29022016010006; 27 февраля 2018 г., № 27022018010008) в части индексации размера дополнительного материального обеспечения;

части первой и второй статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 49-З "О мерах государственной социальной поддержки в сфере образования" (в редакции настоящего Закона) (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 3; 2006, № 1 (часть II), ст. 14; 2007, № 5, ст. 208, № 8 (часть II), ст. 376, № 11 (часть I), ст. 490, 501; 2008, № 11, ст. 533; 2009, № 12 (часть I), ст. 499; 2010, № 6, ст. 291, № 11, ст. 506; 2011, № 4, ст. 174; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010014; 24 октября 2013 г., № 23102013010046, 3 декабря 2013 г., № 02122013010054, 30 декабря 2013 г., № 30122013010063; 23 мая 2014 г., № 23052014010020, 19 августа 2014 г. № 18082014010033; 20 декабря 2016 г., № 201220160010054; 8 мая 2018 г., № 08052018010014);

абзаца второго части пятой статьи 10 и абзаца второго пункта 4 статьи 11.1 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 4, № 4, ст. 153, № 8, ст. 334; 2006, 1 (часть I), ст. 7, № 4 (часть I), ст. 135, № 11, ст. 404, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 5, ст. 208, 209, № 8 (часть I), ст. 367, № 11 (часть I), ст. 501; 2008, № 1 (часть I), ст. 9, № 4 (часть I), ст. 197, № 5 (часть I), ст. 230, 232, № 11, ст. 532; 2009, № 1 (часть I), ст. 7, № 4 (часть I), ст. 138, № 10, ст. 424, № 12 (часть I), ст. 494, 499; 2010, № 4, ст. 162, № 9 (часть I), ст. 434, 442, № 11, ст. 506; 2011, № 1 (часть I), ст. 5, № 1 (часть II), ст. 11, № 11, ст. 570, 571; 2012, № 1 (часть I), ст. 5, № 1 (часть II), ст. 13; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г., № 28052012010027, 31 июля 2012 г., № 30072012010046, 27 августа 2012 г., № 27082012010052, 12 декабря 2012 г., № 10122012010079, № 10122012010081, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 27 февраля 2013 г., № 26022013010008, 2 августа 2013 г., № 01082013010030, 24 октября 2013 г., № 23102013010046, 3 декабря 2013 г., № 02122013010053, 30 декабря 2013 г., № 30122013010063; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 23 мая 2014 г., № 23052014010020, 31 октября 2014 г., № 31102014010052, 29 декабря 2014 г., № 29122014010067, № 29122014010069; 2 марта 2015 г., № 02032015010011, 25 сентября 2015 г., № 25092015010035, № 25092015010037, № 25092015010040; 29 февраля 2016 г., № 29022016010006, 26 апреля 2016 г., № 25042016010020, 25 октября 2016 г., № 24102016010041, № 24102016010042, 20 декабря 2016 г., № 20122016010055; 7 марта 2017 г., № 07032017010009, 3 октября 2017 г., № 03102017010045, 27 декабря 2017 г., № 26122017010066; 27 февраля 2018 г., № 27022018010008, 25 сентября 2018 г., № 25092018010030, № 25092018010031; 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 22 февраля 2019 г., № 22022019010002, 26 июля 2019 г., № 26072019010029) в части индексации соответствующих выплат;

Закона Республики Марий Эл от 26 декабря 2007 года № 77-З "О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 1 (часть I), ст. 5);

статьи 1 Закона Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 57-З "О наделении органов местного самоуправления Республики Марий Эл отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 11, ст. 537; 2010, № 6, ст. 290; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., № 24102012010066; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 5 декабря 2016 г., № 05122016010049; 26 апреля 2017 г., № 25042017010018);

абзацев второго и четвертого части второй статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 марта 2010 года № 1-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2010, № 4, ст. 156, № 11, ст. 506; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 3 декабря 2013 г., № 02122013010054; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 7 марта 2017 г., № 07032017010009);

части третьей статьи 4 Закона Республики Марий Эл от 2 августа 2011 года № 43-З "О дополнительных мерах социальной поддержки неработающих трудоспособных граждан, являющихся родителями детей-инвалидов и осуществляющих уход за ними" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 9 (часть I), ст. 464; 27 февраля 2018 г., № 27022018010008);

Закона Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года № 62-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по предоставлению социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения и газификацию индивидуального жилья" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 11, ст. 568; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 сентября 2015 г., № 25092015010035);

подпункта 3 пункта 1 статьи 5, пункта 1 статьи 6 Закона Республики Марий Эл от 21 марта 2012 года № 17-З "Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл, осуществляемой в форме капитальных вложений" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010017; 27 февраля 2013 г., № 26022013010005; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., № 31072014010028; 23 мая 2017 г., № 23052017010027, 5 декабря 2017 г., № 04122017010060) в части предоставления государственных гарантий Республики Марий Эл;

части второй статьи 4 Закона Республики Марий Эл от 23 октября 2013 года № 38-З "О социальных гарантиях деятельности Главы Республики Марий Эл - Председателя Правительства Республики Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 24 октября 2013 г., № 23102013010038; 29 декабря 2014 г., № 29122014010069);

Закона Республики Марий Эл от 23 октября 2013 года № 48-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по предоставлению социальных выплат" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 24 октября 2013 г., № 23102013010048; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035).



Статья 22. Вступление в силу



Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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