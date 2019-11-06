Мединский: Выставка "Память поколений" может быть показана заграницей

Выставка "Память поколений. Великая отечественная война в изобразительном искусстве", открывшаяся на этой неделе в московском "Манеже", в будущем может быть показана и заграницей. О таком намерении сообщил министр культуры Владимир Мединский, открывая экспозицию "Сокровища музеев России" в Омске.

- Нам хотелось бы не только по России эту выставку прокатать, но показать ее и в других странах. Ведь ее ядром являются картины и скульптуры, созданные во время войны, живые свидетельства, можно сказать, показания с мест боев, - отметил министр в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что "сейчас, когда пытаются по-разному переосмыслить историю Второй мировой войны, очень важно посмотреть, как наши художники и скульпторы воссоздавали правду войны в те годы".

Выставка "Память поколений" начала работу 4 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж". Экспозиция насчитывает 150 картин и скульптур из 44 музеев России - от Калининграда до Хабаровска. Пока известно, что после Москвы она отправится по российским городам, сейчас идет обсуждение, по каким именно. В столице выставка будет открыта до 8 декабря, вход бесплатный.