Минск: Глава банка ВТБ Сергей Суслопаров встретился с послом России

Готовность продолжить совместную работу над совместными социальными проектами подтвердили 6 ноября в ходе встречи председатель белорусского правления банка ВТБ Сергей Суслопаров и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Белорусский финансист сообщил, что наблюдательный совет банка принял решение выделить средства на восстановление шести колоколов звонницы Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Шесть колоколов изготовят на Воронежском заводе Анисимова, вес самого большого из них составит 4,2 тонны. Это решение принималось вместе с наместником мужского монастыря, архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием.

Рождение этой древней обители старожилы здешних мест связывают с явлением образа Чудотворной Божией матери. В исторических документах приводятся сведения о находке иконы в 1470 году. Именно тогда к иконе потянулись паломники за спасением от болезней и бед. Слава о ней довольно быстрее журавлей облетела Белую Русь. В ее честь на месте находки и была построена деревянная церковь. Правда, спустя полтора столетия она сгорела.

Существует несколько легенд о спасении иконы и о новом ее явлении у подножия горы, где раньше стояла церковь. С той поры она и стала главной святыней нового каменного храма. Через много лет в комплексе собора появились постройки для проживания пришедших богомольцев, принявших решение остаться здесь навсегда. Так и образовался мужской Жировичский монастырь.

Российский посол поблагодарил председателя совета директоров белорусского банка Дениса Бортникова за положительное решение о финансировании реставрации. Он отметил особую значимость для Русской православной церкви, Белорусского Экзархата, православных христиан Союзного государства торжеств по случаю 500-летия основания монастыря и 550-летия явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.