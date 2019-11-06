Молодежная сборная России уступила во втором матче Суперсерии

Новости

Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире 08:00
Эксперты из Беларуси и России обсудили роль библиотек в современном мире 08:00
Назван симптом, на который до диагноза жалуются люди с раком печени 07:55
В Сахалинской области продлили программу материнского капитала 07:54
Ученые выявили новую опасность курения 07:36
Силовики в Таджикистане ликвидировали 15 напавших на заставу боевиков 07:22
Найден способ продлить жизнь без болезней 07:00
Пятая часть россиян готова отказаться от обеда ради "четырехдневки" 06:50
Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда 06:27
Депутат законодательного совета Гонконга получил ножевое ранение 06:16
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт 06:15
Дамаск вернул себе нефтяное месторождение в провинции Хасеке 05:54
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы 05:45
Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским 05:22
У берегов Камчатки произошло землетрясение 05:17
Малайзия стала основным перевалочным пунктом для террористов 05:03
В Сахалинской области создадут Тихоокеанский медицинский кластер 04:48
Госдеп раскритиковал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо 04:45
В Приморье возобновили погрузку белух на суда для выпуска в море 04:42
Подводная лодка ТОФ атаковала отряд кораблей в Японском море 04:31
Составлен рейтинг профессий будущего 04:15
Родившийся в Московском зоопарке тигр Дизель отправился в США 04:04
WSJ: Польша испугалась укрепления Союзного государства 03:28
В ЕАО число жертв столкновения машин возросло до пяти 03:19
Джонсон попросил Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили 03:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 07:52
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России уступила во втором матче Суперсерии

Текст: Максим Домчев
Молодежная сборная России уступила во втором матче Суперсерии команде Главной юниорской лиги Квебека -3:4.

Матч провел в Монктоне. Уже на второй минуте встречи Рафаэль Лавуа вывел канадскую сборную вперед. Однако на перерыв команды уходили уже при равном счете - Егор Соколов использовал свой шанс. Во втором периоде команды забросили уже четыре шайбы - по две на каждую.

Молодежная сборная РФ по хоккею начала суперсерию против канадцев с победы

Натан Легаре вывел сборную Главной юниорской лиги Квебека вперед, однако один из героев первого мата серии Дмитрий Завгородний сумел снова сравнять счет. Максим Грошев впервые в матче вывел российскую команду вперед, но Доусон Мерсер спустя минуту снова наказал россиян за ошибку.

Судьба встречи решилась в овертайме, где Рафаэль Лавуа смог принести своей команде победу.

Хоккеиста "Оттавы" доставили в больницу после столкновения с соперником

"То, каким образом были забиты шайбы нам, говорит о старых ошибках. Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно - у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились. Второй и третий период были неплохими, да и в целом матч неплохой. Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей", - сказал после матча главный тренер российской молодежки Валерий Брагин.

Нападающий сборной России Дмитрий Завгородний после этого матча возвращается в свой клуб. Несмотря на поражение, он отметил, что российская команда сыграла в красивый комбинационный хоккей.

Фото: Нововоронежская АЭС
Первый турнир детских хоккейных команд открылся в Нововоронеже

"Еду в клуб с хорошим настроением, буду стараться продолжать играть хорошо. Попасть на чемпионат мира очень хочется. Сейчас видно, что у нас есть потенциал, есть, где добавить, - сказал он. - У нас были хорошие скорости, выиграли нейтральную зону, здорово играли в пас. В этой сборной России понравилась креативность, скорость, то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш, русский, хоккей".

Восьмого и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL, 14 и 15 ноября - против сборной WHL.

Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силовики в Таджикистане ликвидировали 15 напавших на заставу боевиков
WSJ: Польша испугалась укрепления Союзного государства
Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Сербия отказалась от покупки комплексов С-400