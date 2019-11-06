Молодежная сборная России уступила во втором матче Суперсерии команде Главной юниорской лиги Квебека -3:4.

Матч провел в Монктоне. Уже на второй минуте встречи Рафаэль Лавуа вывел канадскую сборную вперед. Однако на перерыв команды уходили уже при равном счете - Егор Соколов использовал свой шанс. Во втором периоде команды забросили уже четыре шайбы - по две на каждую.

Натан Легаре вывел сборную Главной юниорской лиги Квебека вперед, однако один из героев первого мата серии Дмитрий Завгородний сумел снова сравнять счет. Максим Грошев впервые в матче вывел российскую команду вперед, но Доусон Мерсер спустя минуту снова наказал россиян за ошибку.

Судьба встречи решилась в овертайме, где Рафаэль Лавуа смог принести своей команде победу.

"То, каким образом были забиты шайбы нам, говорит о старых ошибках. Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно - у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились. Второй и третий период были неплохими, да и в целом матч неплохой. Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей", - сказал после матча главный тренер российской молодежки Валерий Брагин.

Нападающий сборной России Дмитрий Завгородний после этого матча возвращается в свой клуб. Несмотря на поражение, он отметил, что российская команда сыграла в красивый комбинационный хоккей.

"Еду в клуб с хорошим настроением, буду стараться продолжать играть хорошо. Попасть на чемпионат мира очень хочется. Сейчас видно, что у нас есть потенциал, есть, где добавить, - сказал он. - У нас были хорошие скорости, выиграли нейтральную зону, здорово играли в пас. В этой сборной России понравилась креативность, скорость, то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш, русский, хоккей".

Восьмого и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL, 14 и 15 ноября - против сборной WHL.