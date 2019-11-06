Николай Журавлев избран вице-спикером Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев избран замесителем председателя верхней палаты парламента. Такое решение сенаторы приняли на пленарном заседании в среду.

"Коллеги, вы все знаете Николая Андреевича, он с 2011 года работает в Совете Федерации, был заместителем председателя комитета, первым заместителем председателя (комитета), в настоящее время он председатель комитета, т.е. прошел все ступени, можно сказать, нашего социального лифта, - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. - За годы работы в Совете Федерации он проявил себя как очень ответственный, добросовестный, принципиальный человек, им было многое сделано по законодательному обеспечению в финансовой, экономической и банковской сфере".

Матвиенко предложила избрать Журавлева заместителем председателя Совета Федерации. Других кандидатур внесено не было.

Николай Журавлев на посту вице-спикера СФ будет курировать вопросы экономики и финансов. Ранее эти обязанности исполнял Евгений Бушмин, скончавшийся ровно месяц назад после продолжительной болезни.