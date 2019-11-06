Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу в Шанхае

Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань 5 ноября пригласила супругу президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит Макрон посетить одну из средних школ Шанхая, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Первые леди двух стран побывали в школе иностранных языков при Шанхайском университете иностранных языков. Они посетили урок французского языка и ответили на вопросы ребят. Кроме того, Пэн Лиюань и Бриджит Макрон присутствовали на уроке традиционных видов рукоделия. Школьники выступили перед первыми леди с небольшим концертом.

Пэн Лиюань отметила, что культура сближает сердца. Она призвала юных школьников двух стран изучать обе культуры и развивать дружбу между Китаем и Францией.

В свою очередь Бриджит Макрон сказала, что на нее произвели глубокое впечатление талант ребят, их любовь к французской культуре и уважение традиций своей страны. Она также призвала углублять взаимные школьные обмены.