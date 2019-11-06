Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Возможность возвращения пятилетнего высшего образования вместо двухуровневой системы касается лишь отдельных специальностей. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова Владимира Путина, сказанные им во время прошедшего накануне заседания Совета при президенте по русскому языку.

Президент предложил подумать о том, стоит ли сохранять двухступенчатую систему высшего образования для педагогов по русскому языку. Он согласился с тем, что по ряду направлений она оправдана, но русский язык - это другая история. "А вот по таким специальностям, как русский язык, это эффективно - делить на бакалавриат и магистратуру? Что это дает? После бакалавриата преподают только в младших классах? В чем смысл?" - заявил глава государства.

- Это было (сказано - прим.) в контексте определенных профессий, определенных ситуаций, - цитирует ТАСС слова Пескова. Он подчеркнул, что речь шла о подготовке педагогов и этот вопрос не носил общего характера.

На заседании совета обсуждались вопросы реализации ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", поддержки и популяризации русского языка и литературы за рубежом, подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.