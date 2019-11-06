Москвич пойдет под суд за кражу картин и иконы на 9 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд в отношении жителя столицы, укравшего у дяди картины известных советских художников. Общая стоимость похищенного имущества оценивается в сумму более 9 млн. рублей.

Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

Согласно данным портала, дело в суд направила Гагаринская межрайонная прокуратура столицы. По версии следствия, 22-летний житель Москвы, получив ключи от квартиры своего родственника, похитил картины известных советских художников, в частности Анатолия Зверева, Дмитрия Красноперцева, Розалии Рабинович, Роберта Фалька, а также наброски Кукрыниксов. Злоумышленнику предъявлено обвинение в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере. Украденное имущество возвращено потерпевшему.