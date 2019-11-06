Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

В ближайшие выходные дневная температура в столичном регионе поднимется до отметки плюс 12 градусов, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"К нам подойдет очередной теплый сектор циклона. Мы вновь окажемся в теплом и влажном воздухе. Дневная температура в воскресенье может повыситься до 10-12 градусов. Погода будет напоминать сегодняшнюю", - сказала Позднякова.

По словам синоптика, в выходные местами над столицей пройдет небольшой дождь. Однако он даже не достигнет категории умеренного.

"Моросящий дождик не сильно испортит комфортность погоды", - отметила Позднякова.