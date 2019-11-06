Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на митинг с ребенком

Московский городской суд в среду постановил оставить без изменений решение Лефортовского райсуда Москвы, согласно которому семью москвичей Проказовых не стали лишать родительских прав. Родители взяли с собой годовалого малыша на несанкционированный митинг, прошедший в центре Москвы 27 июля. Кроме того, было установлено, что они передали своего малыша Сергею Фомину, чтобы тот мог беспрепятственно выйти за оцепление. В отношении Фомина было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Сначала он скрывался от следствия, но затем вместе со своей матерью пришел и сдался.

Прокуратура решила, что в действиях супругов Проказовых есть основания для лишения их родительских прав. По версии надзорного ведомства, родители "передав малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика". Проказовы утверждают, что не участвовали в акции протеста, а лишь гуляли в центре, а ребенка передали на время не незнакомому человеку, а его дяде.

Но Лефортовский суд иск прокуратуры не удовлетворил, вынеся при этом предупреждение в адрес Проказовых о "необходимости изменения отношения к воспитанию детей". Однако это решение не удовлетворило обе стороны. Надзорное ведомство подало апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Обжаловала там же судебное решение и защита семьи Проказовых. Адвокаты добиваются полного оправдания семейной пары.

В итоге Мосгорсуд оставил решение райсуда без каких-либо изменений.