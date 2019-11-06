Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК

Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.

Как сообщила для сайта "РГ" пресс-секретарь суда Юнона Царева, ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. Срок действия санкции суда установлен на два месяца с момента его задержания или сразу после экстрадиции в Россию. Мера пресечения, по ходатайству следствия - содержание Коршунова под стражей.

Напомним, Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании.

Российские правоохранительные органы обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения. Он объявлен в международный розыск, и теперь правоохранительные органы могут добиваться его экстрадиции в Россию.

По данным минюста США, вместе с Коршуновым по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric ("Дженерал электрик"), а затем в частной фирме Aeronova ("Аэронова"), с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в городе Марино также по ордеру США. Американская сторона также готова предоставить документы для экстрадиции Коршунова.