В Белгородской области неизвестный расстрелял собаку из арбалета

Полиция Белгородского района разыскивает виновных в жестоком убийстве дворового пса.

По данным РИА Новости, в понедельник 4 ноября в местное управление МВД обратился житель поселка Новосадовый, нашедший на улицу собаку со стрелой в лопатке. Фото пса с окровавленной раной также появилось в соцсетях.

Предположительно, животное расстреляли из арбалета. Дворнягу отвезли к ветеринару, где ее пришлось усыпить. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию, сообщили агентству в полиции.