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06.11.2019 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костромской области при пожаре на ювелирном заводе погиб охранник

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Ювелирный завод загорелся в поселке Красное-на-Волге Костромской области, жертвой возгорания стал охранник.

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Пожар на ювелирном заводе "Диамант" на улице Советской в поселке Красное-на-Волге начался в ночь с 5 на 6 ноября. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании на ювелирном предприятии поступило в 00:48. Пожарные Красносельского пожарно-спасательного гарнизона боролись с огнем несколько часов. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 5:50 утра. Огонь повредил деревянные конструкции кровли, выгорело внутри крытого перехода между зданиями.

- В результате пожара пострадал сотрудник частного охранного предприятия, 1976 года рождения, который при транспортировке его в медицинское учреждение скончался в автомобиле скорой помощи, - сообщили в СК.

По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало отравление продуктами горения. По факту смерти 43-летнего охранника в СК назначили проверку.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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