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06.11.2019 05:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

Текст: Юлия Гарднер

Полиция Забайкальского края поднята по тревоге из-за побега двух осужденных. В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Из колонии в Хабаровском крае сбежал заключенный

Один из них судим за кражу, второй - за убийство. Оба признаны недееспособными.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, личный состав полиции ищет беглецов. В больнице также работают сотрудники УМВД, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Тем временем ориентировка на мужчин появилась в группе поискового отряда имени Кости Долгова в одной из социальных сетей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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