В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

Полиция Забайкальского края поднята по тревоге из-за побега двух осужденных. В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Один из них судим за кражу, второй - за убийство. Оба признаны недееспособными.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, личный состав полиции ищет беглецов. В больнице также работают сотрудники УМВД, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Тем временем ориентировка на мужчин появилась в группе поискового отряда имени Кости Долгова в одной из социальных сетей.