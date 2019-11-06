В ЕАО число жертв столкновения машин возросло до пяти

Число погибших при лобовом столкновении двух легковушек на федеральной трассе "Амур" в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"При столкновении двух легковых автомашин на 1995-м километре ФАД пострадали шесть человек, пятеро из них погибли, в том числе два ребенка, еще один человек госпитализирован", - процитировало РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Лобовое столкновение иномарок Toyota Ipsum и Toyota Wish произошло во вторник на участке трассы между селами Белгородское и Смидович. Машины отбросило в кювет, они загорелись.

По первоначальной информации Управления МВД России по ЕАО, в результате ДТП погибли все, кто находился в Toyota Wish, - девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Предполагаемый виновник столкновения, водитель Toyota Ipsum, выехавший на встречную полосу, был госпитализирован с переломом. Травмы получила и пассажирка, ехавшая в этой машине. Кто из них пополнил число жертв ДТП, не сообщается.