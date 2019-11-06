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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виталий Жигалин

Новости
    06.11.2019, 12:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Самаре в возрасте 48 лет скончался российский актер Виталий Жигалин.

Сообщение об этом появилось на Facebook-странице Самарского академического театра имени Горького.

"5 ноября на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог Виталий Жигалин. На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером", - сказано опубликованном некрологе.

Прощание с Виталием Жигалиным пройдет 8 ноября.

Виталий Жигалин известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Раскол", другим - всего порядка двадцати проектов.

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