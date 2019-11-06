Бригада шахты СУЭК-Кузбасс добыла рекордные пять миллионов тонн угля

Новости

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа 15:35
Ученые объяснили, чем "рискует" единственный ребенок в семье 15:35
В Москве скончался известный ученый-генетик Константин Скрябин 15:25
Тизер: "Рождественская песнь" от создателя "Острых козырьков" 15:24
Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания 15:21
В Прикамье осудили четырех человек по делу о взрыве на химзаводе "Азот" 15:17
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК 15:17
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" пересек экватор в золотой точке 15:07
Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится в апреле 15:06
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко 15:05
В Якутии семья перезимует в доме под куполом 15:00
Самую дорогую Chevrolet Niva выставили на продажу в России 15:00
Путин: Россия намерена наращивать оборонный потенциал 14:59
В Иране найдена гигантская древняя стена неизвестного происхождения 14:58
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 14:44
В России выбрали лучший туристический сувенир 14:44
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре 14:43
Стали известны самые популярные для новогоднего отдыха регионы РФ 14:32
На Вологодчине из-за паводка без света остались четыре района 14:32
Беларусь поставит Индии около 100 карьерных самосвалов 14:31
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома 14:27
Отец Нурмагомедова допустил бой сына с боксером Мейвезером 14:24
В Петербурге задержали мигрантов с грузом канализационных люков 14:22
Минприроды назначило временного куратора "мусорной" реформы 14:21
Следователи проверят информацию о поборах в полиции Таганрога 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 15:27
Проект: В регионах

Бригада шахты СУЭК-Кузбасс добыла рекордные пять миллионов тонн угля

Бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс" первой в СУЭК добыла с начала года пять миллионов тонн угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Отметим, что до этого пятимиллионный рубеж в истории угольной отрасли страны покорялся только бригаде Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского, также входящей в состав АО "СУЭК-Кузбасс". 2018 год данный коллектив завершил с рекордным для России показателем 5 млн 673 тыс. тонн.

При этом бригада Игоря Малахова уже превзошла рекорд Кольчугинского (Ленинского) рудника, установленный ей же в 2014 году на шахте имени 7 Ноября компании "СУЭК-Кузбасс". Тогда под руководством Героя Кузбасса Василия Ватокина на-гора была выдано 4 млн 661 тыс. тонн.

Текущий год бригада Игоря Малахова начала с окончания отработки лавы №812 на участке "Магистральный" шахты имени А. Д. Рубана, выдав на-гора за два с половиной месяца более 810 тысяч тонн. В середине апреля на шахте была введена в эксплуатацию новая лава №814 с вынимаемой мощностью пласта 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля. Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650. В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. В общей сложности в оснащение этого забоя СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

Высокая производительность всей технологической цепочки и профессионализм горняков предприятия вывели лаву на среднемесячный уровень добычи шестьсот тысяч тонн. А в сентябре и октябре бригада добыла, соответственно, 801 и 820 тысяч тонн угля, что также является рекордными показателями для рудника.

Успешная работа коллектива Игоря Малахова способствовало тому, что в целом шахтоуправление имени А. Д. Рубана досрочно к 8 октября выполнила годовой производственный план в объеме шесть миллионов тонн угля. Сегодня объем добычи по этому предприятию, где работает еще один очистной коллектив под руководством Олега Кукушкина, приближается к семи миллионам тонн угля, из которых два миллиона тонн - сверхплановые.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных