Бригада шахты СУЭК-Кузбасс добыла рекордные пять миллионов тонн угля

Бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс" первой в СУЭК добыла с начала года пять миллионов тонн угля.

Отметим, что до этого пятимиллионный рубеж в истории угольной отрасли страны покорялся только бригаде Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского, также входящей в состав АО "СУЭК-Кузбасс". 2018 год данный коллектив завершил с рекордным для России показателем 5 млн 673 тыс. тонн.

При этом бригада Игоря Малахова уже превзошла рекорд Кольчугинского (Ленинского) рудника, установленный ей же в 2014 году на шахте имени 7 Ноября компании "СУЭК-Кузбасс". Тогда под руководством Героя Кузбасса Василия Ватокина на-гора была выдано 4 млн 661 тыс. тонн.

Текущий год бригада Игоря Малахова начала с окончания отработки лавы №812 на участке "Магистральный" шахты имени А. Д. Рубана, выдав на-гора за два с половиной месяца более 810 тысяч тонн. В середине апреля на шахте была введена в эксплуатацию новая лава №814 с вынимаемой мощностью пласта 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля. Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650. В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. В общей сложности в оснащение этого забоя СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

Высокая производительность всей технологической цепочки и профессионализм горняков предприятия вывели лаву на среднемесячный уровень добычи шестьсот тысяч тонн. А в сентябре и октябре бригада добыла, соответственно, 801 и 820 тысяч тонн угля, что также является рекордными показателями для рудника.

Успешная работа коллектива Игоря Малахова способствовало тому, что в целом шахтоуправление имени А. Д. Рубана досрочно к 8 октября выполнила годовой производственный план в объеме шесть миллионов тонн угля. Сегодня объем добычи по этому предприятию, где работает еще один очистной коллектив под руководством Олега Кукушкина, приближается к семи миллионам тонн угля, из которых два миллиона тонн - сверхплановые.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс