ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз

Служебная проверка назначена в одной из исправительных колоний Красноярского края после появления видеозаписи, зафиксировавшей издевательства над заключенными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

Кадры, на которых отчетливо запечатлен сотрудник в форме ФСИН, требующий от заключенного выполнения хозработ и в ответ на отказ окунающий его головой в унитаз, в считанные часы разлетелись по соцсетям, вызвав волну негодующих комментариев.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении фигурантов видеоматериалов.